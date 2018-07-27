Президент Туркменистана направил соболезнования властям Греции в связи с жертвами лесных пожаров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Греции Прокопиосу Павлопулосу в связи с произошедшими в стране лесными пожарами, приведшими к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям, сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.