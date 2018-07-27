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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана встретился с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Уикером

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана, находящаяся в США с рабочим визитом, 25 июля в Вашингтоне встретилась с сенатором от штата Миссисипи, председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Уикером, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили ряд вопросов узбекско-американской повестки дня. Подчеркнута необходимость продолжения и расширения узбекско-американского межпарламентского диалога, а также взаимодействия в сфере обеспечения прав человека.

Роджер Уикер отметил серьезный прогресс, достигнутый Узбекистаном под руководством Президента Шавката Мирзиёева. Сенатор, который выступил одним из инициаторов приглашения нашей страны на Министерскую конференцию по вопросам продвижения религиозных свобод в г.Вашингтоне, приветствовал участие в форуме представительной узбекской делегации и высказался в поддержку проводимых в республике реформ в политической, социально-экономической и других областях, направленных на дальнейшую демократизацию всех сфер жизни.

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