В Самарканде мужчина убивший жену и закопавший её в магазине, получил 8 лет

CA-NEWS (UZ) - В районном суде по уголовным делам в Самарканде рассмотрено уголовное дело Н. Рахимова, убившего свою жену и скрывающего ее тело в течение года.

Как передаёт uz24.uz, в августе 2017 года Н. Рахимов в пьяном состоянии поссорился с женой в столовой, приревновав её на свадьбе. Мужчина в момент ссоры ударил женщину по лицу. Жена от удара упала на пол, после чего он начал пинать ее по животу, спине и другим частям тела, затем стал душить ее. Только на следующий день Н. Рахимов понял, что его жена умерла. Ночью он вырыл яму глубиной в 70 см в углу комнаты еще недостроенного магазина, и закопал тело супруги. Детям и махаллинцам он сообщил, что жена уехала в Россию.

Случившееся 22 августа 2017 года событие, покрывается завесой тайны до 13 февраля 2018 года. Во время недавно состоявшегося судебного процесса дело было подробно изучено, подсудимый Н. Рахимов обвинен в преступлении, предусмотренном в части 1 статьи 97 Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.