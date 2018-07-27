Цены на лекарства в Туркменистане за первое полугодие выросли более, чем на 50%

- Туркменистан, общество
- 12:42, 27 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - Издание «Хроника Туркменистана» продолжает отслеживать изменения цен в аптеках страны.
За четыре месяца после публикации последнего обзора темпы роста значительно ускорились.
Если за первое полугодие 2017 года цены в среднем выросли на 18-20%, то за этот же период этого года средняя стоимость лекарств увеличилась уже на 50-55%.
Изменения цен на некоторые виды лекарств с февраля по июль 2018 года:
Гербион (сироп подорожника, 150 мг) – подорожал с 31 до 49 манатов (+59%)
Флокимазол (капсулы, 150мг) – с 2,50 до 6 (+140%)
Тримол (местного производства, 10 таблеток) – с 3,30 до 6,60 (+100%)
Лидокаин (10 ампул) – с 18 до 19 (+5,5%)
Панангин Форте (50 таблеток) – с 46 до 70 (+53%)
Виферон-3 1000000ME – с 105 до 304 (+190%)
Анальгин (10 ампул) – с 15 до 19 (+28%)
Наклофен (5 ампул) – с 22 до 35 (+59%)
Кетонал (10 ампул) – с 47 — 97 (+106%)
Тетрациклиновая мазь 1% (3г.) – с 5 до 26 (+420% !!)
Трок-Ю (10 таблеток) – с 12 до 17 (+42%)
Ушные капли Левоксимед 0,5% (5мл) – с 97 до 150 (+56%)
Как отмечают корреспонденты ХТ, все больше людей не могут позволить себе купить необходимые лекарства, пытаясь до последнего обходиться без них.
Жизненно важные медикаменты ищут у знакомых или на досках объявлений. Те, кто не используют все лекарства в упаковке, продают их остатки. Часто встречаются объявления, в которых лекарства продают значительно дешевле, чем в аптеках, а то и просто «за спасибо», пытаясь помочь тем, кто не может купить их за полную стоимость, отмечает издание.