Цены на лекарства в Туркменистане за первое полугодие выросли более, чем на 50%

CA-NEWS (TM) - Издание «Хроника Туркменистана» продолжает отслеживать изменения цен в аптеках страны.

За четыре месяца после публикации последнего обзора темпы роста значительно ускорились.

Если за первое полугодие 2017 года цены в среднем выросли на 18-20%, то за этот же период этого года средняя стоимость лекарств увеличилась уже на 50-55%.

Изменения цен на некоторые виды лекарств с февраля по июль 2018 года:

Гербион (сироп подорожника, 150 мг) – подорожал с 31 до 49 манатов (+59%)

Флокимазол (капсулы, 150мг) – с 2,50 до 6 (+140%)

Тримол (местного производства, 10 таблеток) – с 3,30 до 6,60 (+100%)

Лидокаин (10 ампул) – с 18 до 19 (+5,5%)

Панангин Форте (50 таблеток) – с 46 до 70 (+53%)

Виферон-3 1000000ME – с 105 до 304 (+190%)

Анальгин (10 ампул) – с 15 до 19 (+28%)

Наклофен (5 ампул) – с 22 до 35 (+59%)

Кетонал (10 ампул) – с 47 — 97 (+106%)

Тетрациклиновая мазь 1% (3г.) – с 5 до 26 (+420% !!)

Трок-Ю (10 таблеток) – с 12 до 17 (+42%)

Ушные капли Левоксимед 0,5% (5мл) – с 97 до 150 (+56%)

Как отмечают корреспонденты ХТ, все больше людей не могут позволить себе купить необходимые лекарства, пытаясь до последнего обходиться без них.

Жизненно важные медикаменты ищут у знакомых или на досках объявлений. Те, кто не используют все лекарства в упаковке, продают их остатки. Часто встречаются объявления, в которых лекарства продают значительно дешевле, чем в аптеках, а то и просто «за спасибо», пытаясь помочь тем, кто не может купить их за полную стоимость, отмечает издание.