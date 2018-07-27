Министерская конференция ВТО пройдет в Казахстане в 2020 году

CA-NEWS (KZ) - 12-я министерская конференция (МК12) Всемирной торговой организации (ВТО) будет проведена в столице Казахстана, Астане, в июне 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на заседании генерального совета ВТО 26 июля 2018 года. Это первый случай когда в Центральной Азии пройдет конференция министров. В ней примут участие министры торговли и другие высокопоставленные должностные лица из 164 членов организации.

Предложение Казахстана о проведении конференции «демонстрирует свою твердую веру в многостороннюю торговую систему», - сказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, поблагодарив правительство Казахстана за приглашение.

Посол Казахстана в ВТО Жанар Айтжанова передала искреннюю благодарность от имени своей страны за доверие и доверие членов ВТО к Казахстану.

«Для молодого независимого государства и недавно присоединившегося члена ВТО это большая честь принять такое важное заседание. Мы готовы внести свой вклад в решение всех нерешенных вопросов, чтобы обеспечить существенные результаты на МК12», - добавила она.

Предыдущая конференция министров ВТО состоялась в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года. Казахстан присоединился к ВТО в 2015 году,