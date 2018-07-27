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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Налоговая служба Испании одобрила штраф в размере 19 млн евро в отношении Роналду

CA-NEWS (CA) - Налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с футболистом Криштиану Роналду, по условиям которой тот заплатит штраф в размере почти €19 млн, сообщает испанское агентство EFE.

По информации издания, экс-форвард мадридского «Реала» будет приговорён к двум годам тюремного заключения условно.

По условиям сделки, в обмен на признание себя виновным в четырех случаях и выплату штрафа Роналду будет назначен лишь условный срок. Эта договорённость была достигнута самим игроком, прокуратурой и представителями защиты интересов государства.

Ранее прокуратура Испании требовала взыскании всей суммы укрытого от налога дохода (15 млн евро), а также штрафов и пени на общую сумму 13 млн евро. В итоге футболисту удалось сократить подлежащую возврату сумму до менее чем 6 млн евро, еще 13 млн евро он должен отдать в качестве штрафов и пени.

10 июля стало известно о переходе Роналду из «Реала» в туринский «Ювентус». Сумма сделки составила 100 млн евро, выплатить ее итальянский клуб планирует двумя траншами. Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

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