Президент Таджикистана поручил запустить I агрегат Рогунской ГЭС осенью этого года

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочего совещания поручил правительству страны, руководству гидроэлектростанции принять меры относительно разработки плана мероприятий по пуску первой очереди Рогунской ГЭС осенью текущего года, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее, пуск первой очереди Рогунской гидроэлектростанции был запланирован на конец текущего года

Президент отметил, что цель проведения совещания заключается в подведении итогово проделанных работ, всесторонней подготовки к сдаче в эксплуатацию первого агрегата в 2018 году.

Затем о проделанных работах на Рогунской ГЭС присутствующих проинформировал премьер-министр Таджикистана, председатель Совета наблюдателей ОАО «Рогунская ГЭС» Кохир Расулзода. Также в ходе совещания были заслушаны отчеты генерального директора ОАО «Рогунская ГЭС» Хайрулло Сафарзода и представителя итальянской компании «Салини Импреджило» Лучано Чиконья.

Эмомали Рахмон, в свою очередь поручил строителям Рогунской гидроэлектростанции и другим ответственным лицам принять все необходимые меры для качественного и своевременного проведения строительных и монтажных работ на объекте.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.