Власти Душанбе защитят женщин от хамства мужчин на улицах

CA-NEWS (TJ) - Более 50 женщин и девушек обратились к мэру Душанбе Рустами Эмомали с просьбой защитить их от хамских, унижающих честь и достоинство действий по отношению к ним со стороны мужской части населения на улицах города. Об этом сообщил первый замглавы столичной администрации Мухаммадсаид Зубайдзода.

По его словам, для повышения уровня культуры жителей столицы создана специальная группа из числа активистов и сотрудников городских структур.

Следить за поведением мужчин будут и 200 камер видеонаблюдений, установленных в городе, отметил первый заместитель мэра Душанбе.

Мавсума Муини, зампредседателя столичной администрации, призвала СМИ помочь властям города в искоренении хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женщинам.

Хамские действия мужчин по отношению к женщинам в таджикской столице наблюдались и раньше. Но впервые таджикские женщины обратились к мэру Душанбе с просьбой защитить их от назойливого «внимания» мужской части населения столицы.