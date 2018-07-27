РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Душанбе защитят женщин от хамства мужчин на улицах

CA-NEWS (TJ) - Более 50 женщин и девушек обратились к мэру Душанбе Рустами Эмомали с просьбой защитить их от хамских, унижающих честь и достоинство действий по отношению к ним со стороны мужской части населения на улицах города. Об этом сообщил первый замглавы столичной администрации Мухаммадсаид Зубайдзода.

По его словам, для повышения уровня культуры жителей столицы создана специальная группа из числа активистов и сотрудников городских структур.

Следить за поведением мужчин будут и 200 камер видеонаблюдений, установленных в городе, отметил первый заместитель мэра Душанбе.

Мавсума Муини, зампредседателя столичной администрации, призвала СМИ помочь властям города в искоренении хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женщинам.

Хамские действия мужчин по отношению к женщинам в таджикской столице наблюдались и раньше. Но впервые таджикские женщины обратились к мэру Душанбе с просьбой защитить их от назойливого «внимания» мужской части населения столицы.

print
  • В Японии казнили еще 6 членов секты «Аум Синрикё» за теракт в 1995 году
  • В Узбекистане начнут производить средства от рака
  • В Улан-Баторе пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×