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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В июне пограничники Узбекистана задержали 70 нарушителей госграницы

CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана в июне задержали 70 нарушителей государственной границы, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу погранвойск.

На границе с Кыргызстаном было задержано 25 человек, Казахстаном – 22, Афганистаном – 16, Таджикистаном – 6 и Туркменистаном – 1.

В течение месяца также был пресечен незаконный провоз через границу товарно-материальных ценностей на сумму 147,6 млн сумов ($18,5 тыс), в основном цветного металла, бытовой техники, а также табачной продукции. На границе с Кыргызстаном было задержано товарно-материальных ценностей на 13 млн сумов ($1,6 тыс) , на границе с Таджикистаном – 14,3 млн ($1,8 тыс), Казахстаном – 1,5 млн ($190).

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