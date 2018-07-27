ФСБ РФ провела обыски у самопровозглашенного президента СССР

CA-NEWS (CA) - Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в квартире самопровозглашенного президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника — 52-летнего Александра Соловьева, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в полиции Зеленограда.

«Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати, типографская продукция», - уточнил источник.

По его словам, расследованием уголовного дела занимается следственный отдел управления ФСБ по Центральному военному округу. Вместе с сотрудниками ФСБ по их поручению в обысках участвовали полицейские из зеленоградского центра по противодействию экстремизму. Тараскин и Соловьев после обыска были доставлены к следователю и допрошены в статусе свидетелей.

О движении Тараскина подробно писало издание «Медиазона». По данным издания, зубной врач Тараскин провозгласил себя президентом в 2010 году. За два года до этого мужчина открыл в Зеленограде собственную клинику: нашел инвестора, выиграл тендер на аренду муниципального помещения и вложил в его ремонт несколько миллионов рублей, однако из-за финансового кризиса бизнес закрылся. Предприниматель судился с городскими властями по поводу выселения. ​В суде Тараскин и объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

«Больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал», - объяснил Тараскин. Президента СССР Михаила Горбачева он объявил «дезертиром».

Встречи с единомышленниками Тараскин проводит иногда в форме «организованных правительством СССР» платных семинаров.