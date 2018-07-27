Житель Истаравшана довел до самоубийства 14-летнюю дочь

CA-NEWS (TJ) - В Истаравшане задержан местный житель, которого подозревают в доведении до самоубийства собственной дочери, сообщает МВД Таджикистана.

Трагедия произошла в кишлаке Джаркурган города Истаравшана.

Отмечается, что 39-летний местный житель, начиная с мая 2017 года по июль 2018 года регулярно, публично, перед членами семьи с соседями унижал свою 14-летнюю дочь.

Говорится, что угрожая избиением, отец заставлял дочь непосильным физическим трудом, и в результате девочка совершила самоубийство, повесившись в одной из комнат собственного дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 109 ч.2 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.