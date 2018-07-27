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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии совместно с сингапурской компанией будет реализован проект «Цифровое обучение»

CA-NEWS (MNG) - Министерство образования, науки и спорта в сотрудничестве с сингапурской компанией «Allin Technologies Pte Ltd» планирует реализовать образовательный проект «Цифровое обучение». Такое соглашение было подписано 26 июля в Улан-Баторе, передает Montsame.

Наиболее привлекающим внимании исследователей и ученых в сфере образования является неравенство в доступе к образовательным услугам. Кроме того, качество образования различается в зависимости от местонахождения учебного заведения в нашей стране.

Поэтому отраслевое министерство уделяет особое внимание этому вопросу и проводит исследования для выбора и проведения обучения, направленного на сокращение разрыва в учебных результатах между образовательными учреждениями страны.

Данное соглашения направлено на повышение качества системы образования, поддержку модернизации, увеличения доступа и равенства в образовании.

Первоначальное финансирование проекта составит $2 млн, и проект будет реализован в 300 средних образовательных школах и детсадах юрточных районов столицы и регионов.

Инвестиционные средства проекта будут потрачены на повышение потенциала учителей и создание цифровых классов и кабинетов, а также на обогащение учебного контента в соответствии с лучшим мировым практикам и улучшение качества учебных материалов с учетом современных изменений.

Группа исследователей и ученых во главе с профессором Гарвардского университета Сноу проведет мониторинг и оценку реализации проекта.

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