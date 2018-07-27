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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На аттракционе в Костанае парень упал на девочку и сломал ей ключицу

CA-NEWS (KZ) - В Костанае 22 июля в центральном парке на аттракционе Tagada парень упал на 9-летнюю девочку и сломал ей ключицу, передают «КН»

«В кабине аттракциона находилось двое детей 9 и 10 лет, а вместе с ними и взрослые. В какой-то момент дядька полетел на мою дочку и придавил ее. Она почувствовала сильную боль. Аттракцион остановили, и Виолетта вышла», - рассказывает Елена, мама пострадавшей девочки.

Было уже поздно, и взрослые решили, что это просто ушиб, за ночь боль пройдет. Но утром ребенок испытывал слабость, не мог поднять руку. Врачи диагностировали сложный перелом ключицы со смещением.

Провели операцию, поставили спицу. Девочка находится на больничной койке, и ее ждет вторая операция. Елена сразу же обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. «Я юрист, поэтому обратилась за помощью и к адвокату, чтобы грамотно вел наше дело и консультировал во всех вопросах, - говорит Елена.

Елена не понимает, почему на аттракционе не указано, с какого возраста можно запускать в него детей и можно ли их запускать вместе со взрослыми: «Возможно, ничего бы и не случилось, если бы там были одни малыши».

«Таgada » представляет из себя чашу с мягкими сиденьями внутри, которая под музыку движется в разных плоскостях. Из страховки — только поручни. Поэтому «Таgada» считается опасным аттракционом.

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