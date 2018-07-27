Загородный коттедж осужденного экс-министра национальной экономики Казахстана отдадут для социальных нужд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по решению суда коттедж осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева передадут в коммунальную собственность Целиноградского района, сообщили «Sputnik- Казахстан» представители местной власти.

Как рассказали в районном акимате, по вердикту суда коттедж Куандыка Бишимбаева, находящийся в поселке Косшы, должны конфисковать в доход государства. Однако документов на дом нет, идет процедура оформления.

«Объект будет использоваться для социальных нужд, возможно, как детский досуговый центр, точное предназначение еще не определено», — сообщил пресс-секретарь Целиноградского районного акимата Кайрат Алимбаев.

Местные власти затрудняются ответить, сколько квадратных метров в конфискуемом коттедже бывшего министра.