Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Афганистан

CA-NEWS (TM) - В Афганистане в северо-западной провинции Бадгис прошла церемония открытия линии электропередач Рабаткашан – Калай-Нау. Как сообщает Pajhwok, открытие участка ЛЭП позволит провинции расширить импорт электроэнергии из Туркменистана.

В церемонии открытия приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани, а также туркменская делегация, возглавляемая министром энергетики Чарымыратом Пурчековым.

Протяжённость линии, введённой в эксплуатацию, составляет 25 километров, а мощность – 16 мегаватт.

Как сообщает туркменское госинфомрагентство, новая ЛЭП, пропускной способностью 100 мегаватт в час станет первой в дополнительных поставках электроэнергии по направлениям Керки-Хамяп-Гаркын, Марчак (Туркменистан)-Марчак (Афганистан) и Рабаткашан–Калайнау. Ввод в действие линий электропередач по данным направлениям позволит в увеличенных объёмах поставлять электроэнергию в различные провинции Афганистана.

Глава туркменского энергетического ведомства, выступая на мероприятии, пообещал, что осуществление проекта улучшит качество жизни местного населения, и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, Ашраф Гани отметил, что поставки электроэнергии из Туркменистана позволит в несколько раз уменьшить её стоимость для жителей города.