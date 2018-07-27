Таджикистан вернет на родину трех брошенных в России детей мигрантов

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана вернут на родину трех малышей, которые после рождения были оставлены таджикскими матерями в родильных домах России. Источник в правительстве Таджикистана сообщил, что дети будут репатриированы в Таджикистан вечером 27 июля.

«Несмотря на то, что от детей отказались их матери, государство не бросает их на чужбине. Несколько граждан Российской Федерации изъявили желание усыновить их, но наши дипломаты отказали им, ссылаясь на существующий запрет на усыновление таджикских детей иностранцами», - сказал источник.

Власти Таджикистана запретили усыновление таджикских детей иностранными гражданами в начале 2000-х годов, после нескольких случаев, когда усыновленные дети попали в руки торговцев людьми. Сейчас, согласно ст. 127 Семейного кодекса РТ, право на усыновление имеют исключительно граждане Таджикистана.

Однако, возможно, скоро в Таджикистане будет снят запрет на усыновление детей со стороны иностранных граждан, и приоритет будет отдан бывшим таджикистанцам. С целью изучения этой проблемы, по словам Раджабмо Хабибуллозода, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, весной была создана рабочая группа из представителей Министерства юстиции, Верховного суда, Генпрокуратуры, МИД и Минобрнауки РТ. Ранее десятки бывших таджикистанцев, проживающих за границей, захотели усыновить и увезти с собой осиротевших детей своих родственников, но им было отказано, со ссылкой на существующий запрет.

Ранее ООН также призвала власти Таджикистана пересмотреть запрет на усыновление детей иностранцами.