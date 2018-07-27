ООН сообщила о нехватке денег и призвала страны заплатить взносы

CA-NEWS (CA) - Организация Объединенных Наций (ООН) может столкнуться с нехваткой денег, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Он призвал страны-члены ООН заплатить взносы и «подчеркнул риск сложившейся ситуации для репутации международной организации», говорится в сообщении на сайте ООН.

По его данным, в этом месяце деньги поступили пока лишь от Японии, Мексики, Ирака, Молдавии и Литвы. Организация ждет платежей еще от 81 государства. Они должны в общей сложности выплатить около $810 млн.

Представитель Гуттериша Стефан Дюжаррик на пресс-конференции в штаб-квартире организации сообщил, что такой нехватки средств ООН так рано в календарном году ООН еще не испытывала.

Дюжаррик отметил, что причиной этому поздние взносы, а также те, которые еще не были уплачены в бюджет ООН.

«Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время», - рассказал представитель генсека.

Кроме того, отметил он, Гуттериш рассказал сотрудникам и членам организации, что решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату, чтобы «решить ситуацию». Представитель Генсека отметил, что речь идет не о сокращениях.

Президент США Дональд Трамп предлагал сократить расходы ООН, которые, по его словам «вышли из-под контроля». Выступая с трибуны Организации объединенных наций, он предложил ее реформировать, потому что ООН «не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления». В 2017 году бюджет ООН составлял $2,776 млрд, из которых $610,84 млн - это взносы от США.

Основной критерий, на основании которого строится шкала взносов в регулярный бюджет ООН, - это платежеспособность страны. «Она определяется, принимая во внимание долю взноса в валовом национальном продукте, скорректированную с учетом суммы факторов, включающих доход на душу населения данной страны», - объясняется на сайте организации.