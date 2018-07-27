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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии издали указ о полном запрете на использование необработанного угля

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии издало указ о полном запрете использования необработанного угля в Улан-Баторе, начиная с мая 2019 года, передает GoGo Mongolia.

Государственные органы, в том числе министерство природы, окружающей среды и туризма и министерство энергетики, проводят исследования относительно будущего спроса на топливо и снабжение уровней, наряду с стабилизацией цен.

В сентябре этого года государство планирует провести пробный проект о неиспользовании необработанного угля с участием 20 тысячи семей, проживающих в сильно загрязненных районах.

На сегодняшний день более 800 тыс. жителей, т.е более половины населения Улан-Батора проживают в юртах. Зимой они жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

По оценкам специалистов, 80% загрязнения воздуха в Улан-Баторе вызвано сжиганием сырого угля.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

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