Названы самые дорогие звезды Instagram

CA-NEWS (CA) - Опубликован топ самых высокооплачиваемых звезд Instagram Rich List 2018, рейтинг составлен сервисом Hopper HQ.

Первое место в списке заняла американская модель Кайли Дженнер. Одна рекламная публикация на странице 20-летней модели стоит $1 млн, подсчитали эксперты.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) onJul 26, 2018 at 10:13pm PDT

Вторую строчку рейтинга заняла певица и актриса американка Селена Гомес. За один рекламный пост придётся заплатить $800 тыc. С небольшим отрывом на третьем месте идёт футболист Криштиану Роналду с показателем в $750 тысяч.

В первой десятке также Ким Кардашьян - $720 тысяч, певица Бейонсе - $700 тысяч, актер Дуэйн Джонсон - $650 тысяч, певец Джастин Бибер - $630 тысяч, футболисты Неймар - $600 тысяч и Месси - $500 тысяч.

Портал отмечает, что информация для составления списка бралась из общедоступных данных о затратах известных брендов на продвижение товаров в социальных сетях.