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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане ужесточат наказание для автоворов-рецидивистов

CA-NEWS (KZ) - «Государство не должно быть гуманным к тем, кто повторно совершает преступления», заявил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает «Sputnik-Казахстан».

В ходе брифинга 27 июля журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство ужесточить наказание для воров, в частности, автоворов, которых не первый раз ловят на кражах.

«Вы говорите о повторных преступлениях по неоднократности. Государство не должно быть гуманным к тем, кто не встал на путь исправления. Тот, кто один раз совершил преступление и встал на путь исправления — пожалуйста, работай, живи рядом с нами. Но если мы дали шанс, а ты не использовал возможность, подумал, что это слабость государства и пошел на повторное преступление, то тогда жди другого наказания», — ответил Ахметжанов.

По его информации, подготовлен законопроект, согласно которому в случае повторного совершения кражи повышается категория этого преступления — со средней тяжести до тяжкого. Сегодня закон позволяет виновным в краже пойти на примирение с потерпевшим, загладить вину на стадии досудебного расследования и таким образом остаться на свободе.
«После принятия закона будет изменена категория преступления. И тогда вора обязательно привлекут. Кроме того, в законопроекте есть вопрос по скотокрадству и ряду других преступлений», — заключил заместитель генпрокурора.

Тема продажи ворованных автозапчастей всколыхнула казахстанское общество в конце июля после убийства известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Спортсмен вышел из ресторана и увидел, как двое мужчин снимают боковые зеркала заднего вида с его автомобиля. Тен пустился за злоумышленниками в погоню и в ходе завязавшейся драки получил смертельное ранение.

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