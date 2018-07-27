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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Девочка из Шымкента умерла от удара током, спасая собаку

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте от удара током скончалась Валерия Новикова. ЧП произошло в канале с водой, где был подключен электрический насос, передаёт otyrar.kz.

По словам родителей и соседей, девочка выгуливала собаку, которая залезла в канал с водой. Родители считают, что именно водяной электрический насос стал причиной смерти их ребенка. Как рассказывают соседи, Валерия, пытаясь спасти своего четвероногого друга, погибла на месте. Стало известно, что сразу после трагедии хозяева насоса аппарат не убрали, только узнав, что приедут журналисты, агрегат спешно убрали с места трагического происшествия.

«Она гуляла тут с собакой, и ее ударило током. В мирное время. А теперь как выяснилось, причина смерти - халатность и несчастный случай. Как такое может быть? Полицейские тело нам вернули и все, прошло уже 10 дней, никто к нам не пришел и не проясняет ситуацию. А хозяева насоса нам предлагали помощь, а зачем она нам? Вот взять и среди бела дня потерять дочь. Это врагу не пожелаешь», - сказала мама погибшей девочки Ирина Коваленко.

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