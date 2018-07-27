В Узбекистане успешно выращивают страусов

CA-NEWS (UZ) - Фермерское хозяйство «Шарифбой Шохжахон» Багатского района Хорезмской области занимается птицеводством. С сентября прошлого года в хозяйстве в качестве эксперимента реализуются проекты в направлении агротуризма, сообщает УзА.

В сентябре 2017 года с семейного предприятия Ферганской области в фермерское хозяйство привезли 12 страусов и организовали агротуристическую зону.

Как рассказывает руководитель фермерского хозяйства Илхом Вафоев, "на сегодняшний день все больше местных и иностранных туристов приезжает сюда, чтобы посмотреть на этих уникальных птиц. Страусы приспособлены к жаркому климату, поэтому природные условия нашей страны подходят для их проживания и размножения. Страусы – травоядные птицы, кормим их люцерной и другими подходящими кормами".

За 3-4 года страусы набирают 120-150 килограммов веса. Планируется построить специальные помещения для содержания страусов, выращивать кормовые культуры. В фермерском хозяйстве, где в настоящее время помимо страусов выращивают перепелок и индюков, планируют еще более разнообразить виды содержащихся птиц.