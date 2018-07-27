Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане сняли на видео с дрона

CA-NEWS (TJ) - Строительную площадку возводимой в Таджикистане Рогунской ГЭС сняли на видео с дрона. Запись опубликована на официальной странице президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Facebook.

На видео запечатлены виды плотины, строительные работы как снаружи, так и внутри ГЭС.

Напомним, президент Таджикистана в ходе рабочего совещания поручил правительству страны, руководству гидроэлектростанции принять меры относительно разработки плана мероприятий по пуску первой очереди Рогунской ГЭС осенью текущего года.

Ранее, пуск первой очереди Рогунской гидроэлектростанции был запланирован на конец текущего года

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.