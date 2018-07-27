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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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WhatsApp-рассылку, где женщина просит девочку включить газ, прокомментировали в МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в WhatsApp распространяется аудиозапись, где неизвестная женщина просит по телефону семилетнюю девочку включить газ на два часа, передает tengrinews.kz.

Она представляется работником газовой службы, узнает у девочки, кто находится дома, и просит ее включить газовую плиту и оставить открытыми конфорки на два часа. Это делается якобы в целях проверки оборудования.

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали данную аудиозапись. «Через мессенджер WhatsApp распространен якобы звонок злоумышленницы ребенку с просьбой совершения опасных действий. МВД обращает внимание на недостоверность информации и призывает не поддаваться ложным сообщениям неизвестных в социальных сетях», - сообщили в ведомстве.

В МВД РК в очередной раз напомнили казахстанцам, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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