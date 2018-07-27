Таджикистан и Узбекистан лидируют по количеству мигрантов прибывших в Россию в 2018 году

CA-NEWS (TJ) - МВД России поставило на миграционный учет 8 216 812 человек за период с января по июнь 2018 года, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Федерацию мигрантов России.

Число приезжих в текущем году почти на 15% превышает аналогичный показатель за 2017 год (6 993 602).

Больше всего иностранцев прибыли из Узбекистана — 2 247 519 человек. На втором месте Таджикистан — 1 131 392 человек. Примечательно, что на четвертом месте Китай — 663 779 человек. КНР обошла Украина, оттуда в Россию въехали 858 162 человека. Замыкает первую пятерку Кыргызстан — 411 321 человек.

С рабочими целями в Россию въехали 2 676 500 человек. Самое распространенное направление — Москва. Здесь было зарегистрировано 855 580 иностранцев. Также трудовые мигранты едут в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 475 537, Московскую область — 229 901. Далее число мигрантов уменьшается почти в четыре раза: в Свердловской области — 69 432, Краснодарском крае — 60 248 и так далее по убыванию.

Наибольшее количество трудовых мигрантов на заработки в Россию прибыло из Узбекистана — 1 116 598, Таджикистана — 551 504, Украины — 238 655, Кыргызстана — 161 839.

Получать образование в Россию приехали 187 232 человек. В тройку лидеров по предоставлению образовательных услуг вошли: Санкт-Петербург и Ленинградская область — 33 974 человек, Москва — 30 568 человек, Татарстан — 8 143 человек.

С туристическими целями Россию посетили 1 103 168 человек. Большую часть их составляют китайцы — 436 051 человек. Вероятно, по этой причине Приморский край принял больше всего гостей — 86 799 человек.

С частными целями в Россию въехали 1 246 825 человек, а с иными – 468 465 человек.

За период с января по июнь 2018 года приобрели гражданство РФ 126 412 человек (для сравнения в 2017г. – 125 279, в 2016 — 133 603).

Гражданство РФ было оформлено в первую очередь подданным следующих стран: Украины — 39 582 человека, Казахстана — 21 266 человека, Таджикистана— 16 324 человека, Армении — 12 989 человек, Узбекистана — 9 879 человек, Молдовы — 7 759 человек, Азербайджана — 5 668 человек.