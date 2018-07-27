В Узбекистане разрешили арендовать авто без регистрации у нотариуса

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан.

Данным законом внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс Республики Узбекистан.

Теперь юридические лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, могут за­ключать с физическими лицами договоры аренды легковых автомобилей и мототранспортных средств в простой письменной форме на срок до 30 дней.

Как отмечается в документе, изменения вводятся в целях упрощения процедуры аренды и развития туризма на местах.