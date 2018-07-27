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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Якутии пытался провести в Монголию 184 алмаза на сумму более $16 тысяч

CA-NEWS (MNG) - Житель Якутии пытался провести 184 алмаза на сумму более $16 тыс. (миллион рублей) в Монголию, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«В Республике Бурятия на международном (пограничном) пункте пропуска «Кяхта» в ходе проведения таможенного контроля в автомобиле жителя Республики Саха (Якутия) направляющегося в Монголию, в багаже обнаружены драгоценные камни (алмазы) в количестве 184 штук общей стоимостью свыше $16 тыс. (1 миллиона рублей), которые он незаконно, без декларирования, пытался переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что в отношении жителя Якутии возбуждено уголовное дело по статье контрабанда. Расследование уголовного дела продолжается.

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