За последние 11 лет США растратили в Афганистане более $15 млрд, - отчет SIGAR

CA-NEWS (CA) - За прошедшие почти 11 лет в ходе осуществления американских программ по восстановлению Афганистана были растрачены $15,5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на отчет специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко.

Данные были представлены в ответ на запрос Конгресса США. Американские конгрессмены просили SIGAR отслеживать расходы правительства в 2017 году, чтобы выяснить уровень мошенничества и коррупции в Афганистане.

Общий объем мошенничества и коррупции был исследован в период с ноября 2017 по июнь 2018 года, и в его рамках был произведен обзор стабилизационных проектов, проводимых в Афганистане.

Специальный инспектор Джон Сопко назвал эту цифру «вероятной» с учетом того, что исследованию подлежал лишь ограниченный период деятельности программ, итоговая сумма растраченных и использованных не по назначению средств может оказаться намного более крупной.

В основу отчёта легли 766 предшествующих докладов и исследований SIGAR. Из $126 млрд, потраченных американской стороной на проекты восстановления Афганистана, за исследуемый период времени было потрачено $52,7 млрд. Таким образом, около 29% от выделенных средств были растрачены, незаконно присвоены или были неэффективно использованы, как, в частности, произошло с проектами противодействия афганской наркоугрозе и реформированию госучреждений страны.

В заключение специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко пообещал продолжить расследование случаев нецелевого расходования средств и выразил надежду на то, что результаты отчёта позволят более эффективно следить за распределением ресурсов на проекты развития и осуществлять контроль расходования средств.

Один из трех конгрессменов, которые запросили расчет, член палаты представителей Уолтер Джонс назвал Афганистан «черной дырой» для денег налогоплательщиков. «Американский народ заслуживает лучшего понимания того, куда идут деньги», - отметил Джонс после ознакомления с докладом.