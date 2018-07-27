АБР выделил Узбекистану $300 млн на поддержку экономических реформ

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Узбекистана подписали заёмное соглашение на сумму $300 млн для содействия улучшению экономического управления в Узбекистане, что будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и высокому уровню экономического роста в стране, сообщает пресс-служба банка.

Программа улучшения экономического управления была одобрена Советом директоров АБР 26 июня и нацелена на поддержку усилий правительства в обеспечении фискальной устойчивости, а также улучшении администрирования государственных предприятий, которые доминируют практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана, и обеспечении их более финансвово-эффективной деятельности.

Кроме займа, АБР также предоставит техническое содействие в размере $1 млн для укрепления потенциала правительства в реализации реформ, в частности, бюджетных механизмов, государственно-частного партнерства, внутреннего аудита, риск-ориентированного надзора и оценки достаточности капитала, и среди прочих, гендерной чувствительности программы государственных расходов.