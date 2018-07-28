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  28 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Мисс СНГ-2018» выбрали в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане подошел к концу конкурс красоты "Мисс СНГ - 2018".

Титула "Мисс СНГ-2018" удостоилась участница из Украины Татьяна Акуленко.

Асем Есенгелдиева, представляющая Казахстан, по решению коллегии жюри, завоевала титул "Первой вице-мисс".

Красавица из Армении Ромелла Томарян стала второй "Вице-мисс".

Победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества. Также девушка получила в качестве приза недельный тур по Европе.

Международный конкурс "Мисс СНГ-2018" проходит ежегодно, начиная с 1996 года. В Астане конкурс прошел впервые с 17 по 27 июля. За титул самой красивой девушки содружества боролись 19 конкурсанток из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.

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