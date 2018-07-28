Минкультуры Таджикистана разрабатывает дизайн мужской одежды на все случаи жизни

CA-NEWS (TJ) - Министерство культуры Таджикистана разрабатывает дизайн мужской одежды на все случаи жизни. Об этом было отмечено на встрече руководства министерства культуры с журналистами сегодня, 27 июля в Душанбе.

«Министерство культуры занимается разработкой образцовой мужской одежды», – заявил на встрече с журналистами министр культуры Шамсиддин Орумбекзода.

«Никто, естественно не принуждает носить именно эту одежду, мы можем лишь рекомендовать, и преследуем цель, чтобы люди изучили культуру ношения одежды, знали, какую одежду куда надевать, что носить на протокольных заседаниях, как одеваться на свадьбах», – уточнил министр.

«Ношение одежды – это тоже культура. Ведь неприятно, когда, допустим в центре города человек ходить в рваной или грязной одежде», – добавил Шамсиддин Орумбекзода.

«Ранее нами была разработано пособие «Образцовая одежда Таджикистана» для женщин, чтобы наши прекрасные женщины отвыкли носить чуждую нашей культуре одежду, и в этом нет никакой политики», – объяснил глава Минкультуры.

«Еще раз отмечу, что мы лишь можем рекомендовать нашим женщинам и мужчинам образцы одежды, а никак не принуждать их», – подытожил Шамсиддин Орумбекзода.

Напомним, ранее в Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ».

В книге приведены рекомендации министерства культуры по одежде таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни.

Также приводится описание женской одежды, которую таджикским женщинам и девушкам носить не рекомендуется. В частности, не рекомендуется носить платок или хиджаб черного цвета, а также слишком открытую европейскую одежду – мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани.

Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья.