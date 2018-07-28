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  28 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МТС подала иск к Туркменистану на $750 млн

CA-NEWS (TM) - Оператор МТС подал в центр по урегулированию инвестспоров при Всемирном банке (ВБ) инвестиционный иск к Туркменистану из‐за приостановки деятельности «МТС Туркменистан». Об этом проинформировало РИА «Новости» со ссылкой на обращение компании.

Дочернее предприятие МТС в Туркменистане перестало работать в сентябре 2017 года «в связи с действиями правительства» страны, включая министерство связи и другие организации и компании, подконтрольные государству.

ПАО «Мобильные Телесистемы» утверждает, что Туркменистан нарушил его права как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении с правительством России, что «в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане». Понесенные убытки оцениваются как минимум в 750 миллионов долларов.

Попытки оператора урегулировать разногласия с помощью переговоров ни к чему не привели.

«Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные государственные регуляторы и госкомпании не продлили действие разрешений на использование частот, арендных договоров и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи», — сказали в компании.

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