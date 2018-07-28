Таджикские и узбекские артисты выступят с совместным концертом

CA-NEWS (UZ) - Совместный концерт таджикских и узбекских артистов состоится в августе этого года в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Как сообщил на встрече с журналистами, накануне в Душанбе заместитель министра культуры РТ Ибодулло Машрабов, с концертами в Бухаре и Самарканде выступят Нигина Амонкулова, Зикруллох Хакимов, Сироджиддин Фозилов, Афзалшо Шодиев, Нигина Хакназарова и другие.

По словам Ибодулло Машрабова, таджикские и узбекские артисты выступят с совместным концертом перед лидерами двух стран.

«Также наши артисты выступят с концертами в Самарканде и Бухаре», – подчеркнул заместитель министра культуры Ибодулло Машрабов.

Министр культуры Шамсиддин Орумбекзода, в свою очередь сообщил, что 1 августа Узбекистан посетит делегация творческой интеллигенции Таджикистана.

В состав делегации войдут поэты, писатели, деятели культуры, ученые. В Узбекистане таджикская делегация пробудет до 4 августа.