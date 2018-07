«Кровавая Луна» и «противостояние Марса»: космические явления глазами очевидцев

CA-NEWS (CA) - В ночь на 27 июля произошло самое длинное лунное затмение века. При этом Луна окрасилась в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую проходила. Затмение заняло один час и 43 минуты. А частичное продлилось три часа и 55 минут. Естественному спутнику понадобилось больше, чем обычно времени, чтобы выйти из тени, из-за того, что Луна в апогее - на самой дальней точке своей орбиты по отношению к нашей планете.

#EclipseLunar

From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr