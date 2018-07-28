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  28 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Кровавая Луна» и «противостояние Марса»: космические явления глазами очевидцев

CA-NEWS (CA) - В ночь на 27 июля произошло самое длинное лунное затмение века. При этом Луна окрасилась в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую проходила. Затмение заняло один час и 43 минуты. А частичное продлилось три часа и 55 минут. Естественному спутнику понадобилось больше, чем обычно времени, чтобы выйти из тени, из-за того, что Луна в апогее - на самой дальней точке своей орбиты по отношению к нашей планете.

На какое-то время "кровавая луна" скрылась из виду над большей частью Европы, Азии, Австралии, Африки и Южной Америки. Полное лунное затмение увидели лишь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Жители Центральной Азии могли наблюдать за затмением с 23:24. В полную фазу оно вошло в 00:30, а его пик пришелся на 01:22.

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