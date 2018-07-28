В Москве скончался писатель и поэт Владимир Войнович

CA-NEWS (CA) - Советский и российский прозаик и поэт, сценарист и драматург Владимир Войнович скончался в возрасте 85 лет. Об этом сегодня, 28 июля, написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Виктор Давыдов.

Войнович родился в Сталинабаде (Таджикская ССР) 26 сентября 1932 года. Его отец — журналист Николай Войнович был выходцем из Черниговской губернии. В самом начале 1941 года семья переехала в Запорожье. Оттуда после начала войны Войнович был эвакуирован в Ставропольский край, а затем в Куйбышевскую область. После войны снова вернулся в Запорожье.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. В итоге, в декабре 1980 года он был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

Гражданство СССР Войновичу было возвращено в 1990 году.

Домой Владимир Войнович вернулся со второй женой Ириной Даниловной (в девичестве Брауде). Супруга скончалась в 2004 году.

В России он продолжил творчество. Так, он написал повесть «Монументальная пропаганда», а также книги «Перемещенное лицо», «Портрет на фоне мифа» и автобиография. Последние годы он жил в своем доме в Москве.