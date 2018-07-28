РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве скончался писатель и поэт Владимир Войнович

CA-NEWS (CA) - Советский и российский прозаик и поэт, сценарист и драматург Владимир Войнович скончался в возрасте 85 лет. Об этом сегодня, 28 июля, написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Виктор Давыдов.

Войнович родился в Сталинабаде (Таджикская ССР) 26 сентября 1932 года. Его отец — журналист Николай Войнович был выходцем из Черниговской губернии. В самом начале 1941 года семья переехала в Запорожье. Оттуда после начала войны Войнович был эвакуирован в Ставропольский край, а затем в Куйбышевскую область. После войны снова вернулся в Запорожье.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. В итоге, в декабре 1980 года он был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

Гражданство СССР Войновичу было возвращено в 1990 году.

Домой Владимир Войнович вернулся со второй женой Ириной Даниловной (в девичестве Брауде). Супруга скончалась в 2004 году.

В России он продолжил творчество. Так, он написал повесть «Монументальная пропаганда», а также книги «Перемещенное лицо», «Портрет на фоне мифа» и автобиография. Последние годы он жил в своем доме в Москве.

print
  • В Узбекистане ужесточили правила получения посылок из-за рубежа
  • Китайские военные примут участие в учениях ШОС «Мирная миссия-2018» в России
  • В Подмосковье уволили руководство полиции после убийства пятилетней таджикской девочки
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×