СМИ: Эрдоган может посетить Германию в сентябре

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию с государственным визитом в сентябре 2018 года. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран.

Как уточняет издание, планируемый на конец сентября визит станет первым для Эрдогана в качестве президента (последний раз политик был в ФРГ в феврале 2014 года). По данным дипломатического источника в Анкаре, турецкий президент в Германии помимо прочего хотел бы выступить на мероприятии для своих соотечественников. В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре уже приглашал Эрдогана посетить Германию.

Последние годы ознаменовались существенным похолоданием германо-турецких отношений, причиной чему стал целый ряд факторов. В их числе - запрет на выступления турецких политиков в ФРГ, задержания в 2017 году немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Речь идет в первую очередь о корреспонденте газеты Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, в общей сложности до недавнего времени по политическим мотивам в Турции удерживались около 10 граждан ФРГ.

В июле 2017 года внешнеполитическое ведомство Германии объявило, что Берлин пересматривает экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию. Впоследствии эти меры были отменены, хотя отношения так и не вышли на былой уровень, передает ТАСС.