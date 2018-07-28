Назначен посол Туркменистана в Узбекистане

CA-NEWS (TM) - Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов, говорится в обнародованном накануне, 27 июля, указе президента Шавката Мирзиёева.

До этого Маммедов возглавлял дипмиссию страны в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Наглядным примером является реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году. Официальный Ашхабад также пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.