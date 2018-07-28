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  28 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент AIBA Гафур Рахимов посетил Национальный Олимпийский комитет
Предыстория: Авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов будет добиваться своего исключения из санкционного списка СШАПродолжение: «Авторитетному» бизнесмену Гафуру Рахимову разрешили вернуться в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Вице-президент Олимпийского Совета Азии, президент международной ассоциации любительского бокса Гафур Рахимов посетил Национальный Олимпийский комитет Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба НОК.

В ходе встречи стороны обсудили проводимые в спорте реформы, оказываемое внимание к спортивной деятельности со стороны государства и ряд других вопросов.

«Ваш вклад в развитии узбекского бокса огромен. После Олимпиады в Рио резко увеличилось число родителей, которые начали отдавать своих детей в бокс. В этом направлении мы надеемся на ваши советы, содействие. После того, как вы были назначены руководителем AIBA, в организации проводятся большие реформы. Ранее мы наблюдали мошенничество в системе бокса. Об этом говорил и президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах. С вашим приходом AIBA всесторонне начала меняться», — отметил президент комитета Умид Ахматджанов.

В свою очередь, Гафур Рахимов рассказал о своих наблюдениях относительно развития спорта в Узбекистане.

«Интерес к спорту в Узбекистане был всегда на высоком уровне. Узбекская земля подарила миру многих сильных звезд спорта. Последние два года повысилось внимание к работе с молодежью. В течение одного года в спортивной сфере Узбекистана произошли кардинальные изменения в спорте Узбекистана, в образовательном аспекте и Олимпийском движении», — заявил Гафур Рахимов.

Гафур Рахимов также отметил, что всячески готов помогать в развитии бокса в Узбекистане.

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