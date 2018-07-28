СМИ: В Таджикистане впала в кому мать убитой в Серпухове девочки

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане впала в кому мать пятилетней девочки, убитой в Серпухове. Об том газете «Московский комсомолец» рассказал адвокат движения «Сдай педофила» Михаил Мушаилов.

«Мама убитой девочки сейчас находится в тяжелом состоянии. Она впала в кому. У нее и так было не очень крепкое здоровье, она сильно переживала из-за еще одной больной дочери с ДЦП», — сказал он.

Уточняется, что в Таджикистан женщина, проживавшая в Московской области, приехала, чтобы похоронить дочь. После похорон семья убитой, по словам адвоката, планирует вернуться в Россию.

Мушаилов также сообщил, что подозреваемому в убийстве будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В случае необходимости будет проведена также комиссионная экспертиза.

Напомним, 22 июля девочка пропала с детской площадки возле дома в Серпухове. На следующий день ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги. По подозрению в убийстве ребенка задержан и арестован Александр Семин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Известно, что местные жители жаловались на подозрительного мужчину на детской площадке в полицию за некоторое время до гибели ребенка, однако правоохранители не приняли никаких мер. В отношении сотрудника полиции, который отказал в возбуждении уголовного дела против Семина за несколько недель до преступления, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.