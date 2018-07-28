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  29 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан впервые участвуют в конкурсе артиллеристов Армейских игр

CA-NEWS (UZ) - Команды военнослужащих из Ирана, Сирии и Узбекистана впервые принимают участие в международном конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который 1 августа стартует в Казахстане в рамках Армейских международных игр - 2018. Об этом в субботу сообщили в объединенном пресс-центре игр, передает ТАСС.

"Впервые в конкурсе артиллеристов принимают участие команды Ирана, Сирии и Узбекистана. В состязаниях также участвуют минометные расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего 11 команд", - сказали в пресс-центре.

Команды выступят на технике, предоставленной Казахстаном. "Исключение - российские военнослужащие, они привезли в Казахстан свои минометные комплексы, в состав которых входят модернизированные 120-миллиметровые минометы "Сани" с усовершенствованной опорной плитой, позволяющей менять направление огня без разворота тяжелой опоры. Накануне состоялось вручение техники командам-участницам, после чего экипажи провели пристрелку вооружения, выполнили первые тренировочные заезды", - пояснили в пресс-центре.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" на юге Казахстана. Состязания пройдут с 1 до 9 августа.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

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