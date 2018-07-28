В Ашхабаде расширяют отель за счет сноса жилых домов

CA-NEWS (TM) - В столице Туркменистана, на пересечении улиц Овезберды Кулиева и Виктора Ногина, буквально в двух шагах от президентского дворца, городские власти начали снос 15 жилых домов, расположенных за отелем «Нисса». Цель сноса – расширение территории отеля, сообщают Альтернативные новости Туркменистана.



Жителям разрушаемого района предлагаются квартиры в еще строящемся микрорайоне «Мир 7/3». Готовность застройки, по информации источников АНТ, не более 60%, и до сдачи многоэтажных домов в эксплуатацию еще, как минимум, года 2-3. Источники также сообщают, что малоимущим и одиноким предлагают бараки, похожие на сараи, в которых до этого «жили алкаши».

Эти финские каркасные дома сносить собирались еще во времена Сапармурата Ниязова. У большинства жителей района квартиры приватизированы. Взамен им предлагают жилье в недостроенном комплексе «Мир 7/3».

«Процентов 70 людей смирились с выселением, однако «последние из могикан» продолжают держать оборону – им не нравятся условия, куда их собираются переселять», — сообщил местный житель.

Городские власти, по его словам, отключили жильцам электричество, воду и газ, пытаясь насильно выжить наиболее несговорчивых.

«Нам не показали никаких документов на снос и переселение, все делается устно, в форме обещаний, но когда придет время легализовываться, власти, уверены, поведут себя по-другому», — считают жильцы сносимого района.

По словам жильцов, в расширении отеля «Нисса» нет никакой практической необходимости – наполняемость гостиницы даже в самый жаркий, по туркменским меркам, сезон, составляет не более 10%. Какая же основная причина сноса — горожанам неизвестно.