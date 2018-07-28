Верховный суд Туркменистана оставил в силе приговор пятерым «нурсистам»

CA-NEWS (TM) - Пять жителей Туркменистана, совместно изучавших произведения турецкого богослова Саида Нурси, не смогли отменить поданную в Верховный суд страны апелляцию на приговор каждого из них к 12-летнему тюремному сроку. По информации организации «Форум 18», четверо из пяти находятся в тюрьме Овадан-Депе с закрытым режимом, где заключенные подвергаются пыткам или умирают из-за небрежного обращения. Ранее информацию об этом же распространил российский правозащитный центр «Мемориал».

Рассмотрение апелляции должно было состояться 11 июля.

«Их жалоба решением Верховного суда оставлена без изменений», — сообщил судебный чиновник «Форуму 18». Организации не удалось выяснить, были ли осужденные доставлены в суд для апелляционного слушания и были ли им предоставили адвокаты.

Власти арестовали пятерых мужчин: Джуманазара Ходжамбетова, Бегеджика Бегеджикова, Ахмеда Мамметдурдыева, Мереда Овезова и Муратдурды Шамурадова — в мае и июне 2017 года. 15 августа того же года группа из трех судей в Балканском областном суде приговорила их к 12-летним тюремным срокам в колонии строгого режима. Суд постановил изъять у осужденных религиозную литературу, мобильные телефоны и денежные средства.