В Узбекистане остановили работу канала STV за показ фильма «Я — легенда»

CA-NEWS (UZ) - Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена из-за показа американского фильма «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас», которые входят в список лент, не рекомендуемых для просмотра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу, 27 июля, на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых с маркировкой 18+ «Полный расколбас», а 22 июля — фильм «Я — легенда», уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli («Любимый») получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма «Красотка на всю голову», содержащего эротические сцены.