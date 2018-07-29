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  29 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане остановили работу канала STV за показ фильма «Я — легенда»
Предыстория: Узбекский телеканал Sevimli TV уволил сотрудников, не вырезавших эротические сцены из фильма

CA-NEWS (UZ) - Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена из-за показа американского фильма «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас», которые входят в список лент, не рекомендуемых для просмотра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу, 27 июля, на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых с маркировкой 18+ «Полный расколбас», а 22 июля — фильм «Я — легенда», уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli («Любимый») получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма «Красотка на всю голову», содержащего эротические сцены.

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