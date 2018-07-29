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  29 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России прокомментировал заявление Армении о замене генсека ОДКБ

CA-NEWS (CA) - В субботу, 28 июля, в МИД РФ прокомментировали заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении по вопросу замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выяснилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого дал необходимые разъяснения по процедуре отзыва полномочий генсека ОДКБ. Как уточнили в дипведомстве РФ, в частности, Лавров указал на то, что именно Ереван должен официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря.

«В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 июля, специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в республике в 2008 году и ходатайствовала о его аресте. Однако в субботу утром суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога.

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