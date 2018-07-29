В результате крупных лесных пожаров в Калифорнии погибли двое пожарных

CA-NEWS (CA) - В результате крупных лесных пожаров на севере Калифорнии погибли двое пожарных, и десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Би-би-си.

В округе Шаста из-за сильного ветра создается эффект "огненного торнадо", который выворачивает деревья с корнем и опрокидывает автомобили, сообщили представители пожарной службы.

В результате действия огненной стихии уничтожены 500 зданий; опасность грозит еще тысячам построек.

Пожарным удалось локализовать лишь 5% возгораний.

Лесной пожар начался в понедельник из-за поломки в автомобиле. Огонь покрыл территорию в 194 кв. км - это больше, чем территория Сан-Франциско.

"Мы наблюдаем вихри пламени - это можно в буквальном смысле слова описать как торнадо", - сообщил представитель пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт.

"Из-за сильного ветра огонь превратился в ураган, который вырывает с корнем деревья, опрокидывает автомобили, портит дорожное покрытие, - добавил он. - Это крайняя степень опасности. Всем нужно беречь себя и и эвакуироваться".

На тушении огня работают более 3400 пожарных, однако местное противопожарное управление заявило, что жаркая сухая погода, которая, по прогнозу, продлится всю следующую неделю, может усугубить ситуацию.

По сообщению издания San Francisco Chronicle, без вести пропали три человека - пожилая женщина, правнук и правнучка.

Около 37 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.

Местная жительница Лиз Уильямс пыталась покинуть опасный район на автомобиле с детьми, но они оказались в пробке и были вынуждены оставить машину и эвакуироваться пешком.

"Я никогда ничего более страшного в жизни не испытывала. Я не знала, когда внезапно огонь появится из-за куста и засосет меня", - рассказала она в интервью агентству Ассошиэйтед пресс.

В США сейчас, по официальным данным, 90 действующих лесных пожаров. Это обычное явление для Калифорнии, где лето, как правило, жаркое и сухое.

Однако по степени опасности и по масштабам ущерба это худший сезон за последние 10 лет. Эксперты объясняют это засушливым периодом 2012-2017 года, который погубил значительную часть растительности.