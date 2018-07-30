Рабочая группа МВФ даст оценку реализации программы расширенного финансирования в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 25 июля в Монголию прибыла оценочная группа Международного валютного фонда (МВФ). По прибытию членов группы состоялась их встреча с министром финансов Монголии Чимэдийном Хурэлбаатаром, передает «Монголия Сейчас».

В ходе встречи участники подробно обсудили нынешнее экономическое состояние Монголии, перспективы на ближайшее будущее и возникающие проблемы. Рабочая группа МВФ даст 5-ю по счёту оценку реализации «Программы расширенного финансирования» в Монголии.

С монгольской стороны для обсуждения с членами оценочной группы подготавливается вопрос об увеличении размера заработной платы госслужащих.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.