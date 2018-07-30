РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рабочая группа МВФ даст оценку реализации программы расширенного финансирования в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 25 июля в Монголию прибыла оценочная группа Международного валютного фонда (МВФ). По прибытию членов группы состоялась их встреча с министром финансов Монголии Чимэдийном Хурэлбаатаром, передает «Монголия Сейчас».

В ходе встречи участники подробно обсудили нынешнее экономическое состояние Монголии, перспективы на ближайшее будущее и возникающие проблемы. Рабочая группа МВФ даст 5-ю по счёту оценку реализации «Программы расширенного финансирования» в Монголии.

С монгольской стороны для обсуждения с членами оценочной группы подготавливается вопрос об увеличении размера заработной платы госслужащих.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

print
  • Президент Узбекистана подписал указ о массовом списании задолженности для бизнеса
  • В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, которая вышла на пробежку и не вернулась
  • Президент Монголии принял директора регионального бюро ВОЗ в рамках мероприятий по борьбе с гепатитом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×