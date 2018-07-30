Казахстанцы задекларировали в 2017 году за рубежом $2,4 млрд

CA-NEWS (KZ) - За прошлый год 68 тыс. человек сдали подоходную декларацию (форма 240.00), из которых порядка 27 тыс. задекларировали денежные средства на сумму 820 млрд тенге, или около 2,4 млрд долларов по текущему курсу. Об этом abctv.kz рассказали в комитете государственных доходов (КГД) на брифинге, посвященном подготовке к автоматическому обмену налоговой информацией.

Средства казахстанцев зарегистрированы в 108 странах, а лидируют среди них Сингапур, Швейцария и Ливан. Страновую разбивку сумм задекларированных денег в КГД не назвали. Также в прошлом году казахстанцы задекларировали 12 тыс. объектов недвижимого имущества в 69 странах. Большая часть объектов расположена в России, Болгарии, Турции, Великобритании, США и Франции.

Напомним, в июне текущего года министерство финансов Казахстана присоединилось к многостороннему соглашению по автоматическому обмену налоговой информаций (CRS), что открывает возможность обмениваться фискалам из 102 юрисдикций, включая страны с льготным налогообложением или так называемые офшоры. В настоящее время идет подготовка к данному обмену и мониторингу доходов казахстанцев за рубежом, рассказал директор департамента налогообложения КГД Кайрат Жолмухамбетов.

По его словам, соглашение разрешает налоговым органам без запроса раз в год получать информацию о счетах, депозитах, имуществе и доходах (включая процентные) каждого казахстанца, имеющего активы за границей. Со своей стороны КГД будет запрашивать информацию в казахстанских банках о счетах нерезидентов и в авторежиме направлять их в страну резидентства.

«В число подписанных сторон вошло порядка 40 офшорных юрисдикций. Уже в сентябре 2020 года Казахстан получит информацию со 102 юрисдикций», – подчеркнул Жолмухамбетов.

Первый отчет будет включать в себя остатки на иностранных счетах казахстанцев за 2019 год, продолжил представитель КГД. По его словам, проверка будет касаться счетов, акций, депозитов и процентов по ним, независимо от суммы баланса, независимо от принадлежности активов физическому или юридическому лицу. При этом срок исковой давности не будет играть роли, заключил Жолмухамбетов.

Common Reporting Standard (CRS) – международный стандарт автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей, разработанный организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным организации, к CRS присоединилось свыше 100 стран мира, большая часть из которых начала обмен в 2017-2018 годах.