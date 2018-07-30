В полицию Нью-Йорка впервые приняли на работу девушку из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В ряды полиции США вступила уроженка Узбекистана - Садокат Максудова. Девушка окончила 6-месячный курс в полицейской академии, успешно сдала экзамен и получила официальное звание сотрудника нью-йоркской полиции, передает Nuz.uz.

Садокат родом из Бухарской области, сообщает узбекская служба «Голоса Америки». В 2009 году она переехала вместе с родителями в США и сейчас живет в районе Статен-Айленд в Нью-Йорке.

Вначале девушка изучала медицину, однако позднее поняла, что хочет воплотить в жизнь свою давнюю мечту – быть полицейским. Садокат Максудова прошла кадетские курсы, поступила в полицейскую академию и после полугода занятий сдала заключительный экзамен на 98 баллов. После выпускного мероприятия, на котором перед будущими полицейскими выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, она зачислена в штат полиции города.

На выпускном Садокат поддерживали не только родители, но и дедушка с бабушкой, приехавшие из Узбекистана.