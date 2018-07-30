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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ОДКБ заявили, что пост генсека останется за представителем Армении до 2020 года
Предыстория: В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБПродолжение: МИД России прокомментировал заявление Армении о замене генсека ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года. Об этом в беседе с Tert.am сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, отвечая на вопрос о том, что предусмотрено уставом, если вдруг Юрий Хачатуров будет лишен арестован по делу о госперевороте.

«Существует решение Совета (ОДКБ – ред.) о том, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств-членов организации в алфавитном порядке, по квоте. Должность генсека ОДКБ до 1 января 2020 года принадлежит Армении, это закреплено, в силе и остается за Арменией»,- сказал Семериков.

Таким образом, если нынешнего генсека организации Юрия Хачатурова решат сменить на его посту, новым руководителем ОДКБ также станет представитель Армении.

Ранее, в минувшую пятницу, 27 июля, специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в республике в 2008 году и ходатайствовала о его аресте. Однако в субботу утром суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога.

Напомним, армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.

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