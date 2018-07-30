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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам США, Швейцарии и Нидерландов, граждане которых погибли в Таджикистане
Предыстория: В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, четверо погиблиПродолжение: МВД Таджикистана сообщает о задержании еще троих подозреваемых в гибели иностранных туристов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы соболезнования президентам США-Дональду Трампу, Швейцарии – Алену Берсе и королю Нидерландов Виллему-Александру в связи с трагической гибелью граждан указанных в стран в Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме президенту США Дональду Трампу лидер Таджикистана выражает соболезнования в связи с гибелью двух американских туристов в результате наезда автомашины на юге Таджикистана.

Слова искреннего соболезнования Эмомали Рахмон также выразил президенту Швейцарии Алену Берсе и королю Нидерландов Виллему-Александру, граждане которых также стали жертвами трагедии на юге страны.

«Правоохранительные органы Таджикистана принимают все необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновников трагедии», – отмечается в телеграммах соболезнования.

Напомним, накануне на на территории джамоата Себистон Дангаринского района по, невыясненным, пока обстоятельствам погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.

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