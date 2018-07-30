Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам США, Швейцарии и Нидерландов, граждане которых погибли в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы соболезнования президентам США-Дональду Трампу, Швейцарии – Алену Берсе и королю Нидерландов Виллему-Александру в связи с трагической гибелью граждан указанных в стран в Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме президенту США Дональду Трампу лидер Таджикистана выражает соболезнования в связи с гибелью двух американских туристов в результате наезда автомашины на юге Таджикистана.

Слова искреннего соболезнования Эмомали Рахмон также выразил президенту Швейцарии Алену Берсе и королю Нидерландов Виллему-Александру, граждане которых также стали жертвами трагедии на юге страны.

«Правоохранительные органы Таджикистана принимают все необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновников трагедии», – отмечается в телеграммах соболезнования.

Напомним, накануне на на территории джамоата Себистон Дангаринского района по, невыясненным, пока обстоятельствам погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.